Gürcistan\'da AB Üyelik Müzakerelerine Tepki Gösterildi

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GÜRCİSTAN Başbakanı Irakli Kobahidze'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını 2028 yılı sonuna kadar askıya alma ve Avrupa Birliği'nden bütçe hibelerini kabul etmeme kararı aldığını açıklamasının ardından başkent Tiflis'te protesto düzenlendi.

Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini dört yıl süreyle askıya almasının ardından dün başkent Tiflis'te protesto düzenlendi. Başbakan Irakli Kobakhidze basın toplantısı düzenleyerek bloğa katılma teklifinin 2028 sonuna kadar gündeme gelmeyeceğini belirtti. Tiflis'te binlerce kişi, hükümetin AB müzakerelerine dair aldığı karara tepki göstermek için parlamento binasının önünde toplandı. Polis, parlamento binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Kobakhidze'nin kararına tepki gösterdi. Zurabişvili açıklamasında, "Bugün, haftalardır devam eden anayasal darbenin sonuna geldik. Aylar önce belirlenen ve bizi Avrupa'dan Rusya'ya doğru götüren rota artık sona ermiştir.

Bugün bu gayrimeşru hükümet kendi halkına, geçmişine ve geleceğine barış değil savaş ilan etmiştir. Evde olan ya da protestolara katılan herkes: Umudunuzu kaybetmeyin! Taviz yok, teslimiyet yok, direniş var. Ben sonuna kadar buna sadık kalacağım, tıpkı sizin sonuna kadar sadık kalacağınız gibi" ifadelerini kullandı.