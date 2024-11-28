Gürcistan\'da Yeni Kabine Güvenoyu Aldı

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GÜRCİSTAN'da Başbakan Kobakhidze'nin kurduğu yeni kabine güvenoyu aldı.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde belirlenen parlamento, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin oluşturduğu yeni kabineye güvenoyu verdi.

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'ni temsil eden 84 milletvekilli, Kobakhidze'nin kabinesi için 'evet' oyu kullandı. Seçim sonuçlarını tanımadığını açıklayan muhalefet milletvekillileri, oturuma katılmadı.

Başbakan Kobakhidze, barış ve istikrarın sürdürülmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Bugün Gürcistan her zamankinden daha egemen ve daha güçlüdür" dedi.