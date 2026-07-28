Guterres, Kıbrıs'ta Üçlü Zirveyi Topluyor - Son Dakika
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Guterres, Kıbrıs'ta Üçlü Zirveyi Topluyor

Guterres, Kıbrıs\'ta Üçlü Zirveyi Topluyor
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BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC ve GKRY liderleriyle yarın üçlü görüşme yapacak.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti. Guterres, yarın her iki lideri üçlü görüşmede bir araya getirecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na geldi. Guterres'in söz konusu ziyareti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapıldı.

BM Genel Sekreteri'nin bugünkü programı kapsamında, Lefkoşa'daki ara bölgede yer alan Ledra Palace Oteli dışındaki anıtta düzenlenecek çelenk koyma törenine katılacağı bildirildi. Temaslarını sürdürecek olan Guterres'in, saat 14.30'da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etmesi ve saat 17.00'de ise BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

LİDERLER YARIN ÜÇLÜ GÖRÜŞMEDE BULUŞACAK

Diplomatik temasların ardından BM Genel Sekreteri Guterres, yarın saat 10.00'da KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY lideri Hristodulidis'i ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde üçlü bir görüşme için bir araya getirecek. Liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan zirvenin tamamlanmasının ardından Guterres'in bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Guterres, Kıbrıs'ta Üçlü Zirveyi Topluyor - Son Dakika

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