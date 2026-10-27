Guterres, Orta Doğu\'da kalıcı güvenliğin bölge aktörlerince şekilleneceğini söyledi

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da hiçbir ülkenin başka bir ülkenin zararına kalıcı güvenlik sağlayamayacağını belirterek, bölgenin yeni bir güvenlik mimarisine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ve bölgesel güvenlik denklemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki hiçbir ülkenin bir diğerinin pahasına kalıcı bir güvenlik elde edemeyeceğini vurgulayan Guterres, mevcut yapının ve devam eden çatışmaların sürdürülebilir olmadığını bildirdi.

Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi gerektiğine dikkati çeken Guterres, geleceğin dış aktörlerin müdahalelerinden ziyade bölge aktörlerince belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Guterres, "Bölgenin yeni bir güvenlik mimarisine ihtiyacı var. Geleceğin, çoğu zaman dış aktörler tarafından körüklenen bitmek bilmeyen savaşlar yerine bölgenin halkları ve ülkeleri tarafından şekillendirildiği bir mimari" ifadelerini kullandı.