Guterres: Savaş Kontrolden Çıktı
Guterres: Savaş Kontrolden Çıktı

Guterres: Savaş Kontrolden Çıktı
26.03.2026 09:39
BM Genel Sekreteri Guterres, savaşın kontrolden çıktığını ve barışa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın kontrolden çıktığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Guterres, "Aradan üç haftadan fazla bir süre geçmişken, bu savaş artık kontrolden çıkmış durumda. Çatışma, liderlerin bile hayal edilebilir sınırları içinde gördüğü eşikleri aşmış bulunuyor" dedi.

Dünyanın derin bir küresel ekonomik şokun eşiğinde olduğunu belirten Guterres, diyalog ve barışa yönelik bir dizi girişimin devam ettiğini söyledi. Guterres, "ABD ve İsrail'e mesajım şudur: Savaşı sona erdirmenin tam zamanıdır, zira insani ıstırap derinleşmekte, sivil kayıplar artmakta ve savaşın küresel ekonomik etkisi giderek daha yıkıcı bir hal almaktadır. İran'a mesajım ise komşularına yönelik saldırılarına son vermesidir. Güvenlik Konseyi bu saldırıları kınamış ve derhal sona erdirilmelerini talep etmiştir" ifadelerini kullandı.

Guterres, Lübnan'daki insani duruma da değinerek, "Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmalıdır. İsrail ise Lübnan'da, en ağır darbeyi sivillere vuran askeri operasyonlarına ve saldırılarına son vermelidir. Gazze modeli, Lübnan'da asla tekrarlanmamalıdır" diye konuştu.

Savaşın çözüm olmadığını dile getiren Guterres, "Bu felaketten bir çıkış yoluna ihtiyacımız var. Çıkış yolu diplomasidir. Uluslararası hukuka tam saygı, çıkış yoludur. Barış, çıkış yoludur" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Guterres: Savaş Kontrolden Çıktı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 26.03.2026 09:39:58.
SON DAKİKA: Guterres: Savaş Kontrolden Çıktı - Son Dakika
Advertisement
