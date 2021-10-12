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ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

12.10.2021 23:14
ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde terör örgütü PKK-YPG'nin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit düşen Özel Harekât polislerimiz için ABD'den başsağlığı mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/ PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESE RİAYET EDİLMELİ"

ABD'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"ORATK ÇIKARLARIMIZ VAR"

Price, "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Price, F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili Kongreye bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Suriye, Türk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz - Son Dakika Dünya


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