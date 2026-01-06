Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Trump'ın eylemleri yüzde 42 oranında destekleniyor - Son Dakika
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Trump'ın eylemleri yüzde 42 oranında destekleniyor

06.01.2026 18:23
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD'ye getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargı sürecine ilişkin dikkat çeken detayları paylaşan Sural, mahkemenin yalnızca 40 dakika sürdüğünü ve 25 sayfalık iddianamenin hazırlandığını söyledi. Sürecin ABD kamuoyundaki yankıları da gündeme geldi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'e yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ardından başlayan yargı süreci uluslararası kamuoyunda yakından izleniyor. Sürece ilişkin detayları aktaran Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, mahkeme ve ABD iç kamuoyundaki tepkilere dair önemli açıklamalarda bulundu.

"MADURO VE EŞİNİN MAHKEMESİ 40 DAKİKA SÜRDÜ, 25 SAYFALIK İDDİANAME VARDI"

Rona Doğan Sural, Maduro ve eşinin ABD'de görülen ilk duruşmasına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Sural, "Maduro ve eşinin mahkemesi 40 dakika sürdü, 25 sayfalık bir iddianame vardı" ifadelerini kullandı. Davaya ilişkin bir sonraki duruşmanın ise 17 Mart'ta yapılacağını aktardı.

"MADURO VE EŞİ SUÇSUZ OLDUKLARINI İFADE ETTİ"

Mahkeme sürecinde sağlık durumlarının da gündeme geldiğini belirten Sural, "Maduro ve eşinin sağlık problemleri var" dedi. Sural, her iki ismin de mahkemede yöneltilen suçlamaları reddettiğini vurgulayarak, "Maduro ve eşi suçsuz olduklarını ifade etti" şeklinde konuştu.

"HERKES BU KADAR KISA SÜREDE BU OPERASYONUN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİ SORUYOR"

Operasyonun hızı ve etkisinin ABD kamuoyunda tartışma yarattığını belirten Sural, "Herkesin aklında bu kadar kısa sürede bu operasyonun nasıl gerçekleştiği sorusu var" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Venezuela'da seçim oluşabilecek bir ortam henüz oluşmadı" sözlerini hatırlatan Sural, ABD halkının yüzde 42'sinin Trump'ın attığı adımları onayladığını söyledi. Ayrıca gazetecilerin, büyük uluslararası operasyonlarda Pentagon ve çevresindeki pizzacıların satışlarını bile analiz ettiğini aktardı.

