Haberler.com Yöneticileri, İrlanda Büyükelçisi Hakan Olcay\'ı Ziyaret Etti

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Haberler.com Genel Müdürü Sümeyra Teymur ve Reklam Grup Müdürü Esra Teymur Şimşek, İrlanda Büyükelçisi Hakan Olcay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye-İrlanda ilişkileri, İrlanda'daki Türk nüfusu ve iki ülke arasındaki işbirlikleri konuları ele alındı.

TÜRKİYE İRLANDA İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Büyükelçi Olcay, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparken, Haberler.com yöneticileri de medya aracılığıyla bu ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Ziyaret, ülkeler arasındaki diyaloğun artırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.