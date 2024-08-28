Haberler.com Genel Müdürü Sümeyra Teymur ve Reklam Grup Müdürü Esra Teymur Şimşek, İrlanda Büyükelçisi Hakan Olcay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye-İrlanda ilişkileri, İrlanda'daki Türk nüfusu ve iki ülke arasındaki işbirlikleri konuları ele alındı.
Büyükelçi Olcay, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparken, Haberler.com yöneticileri de medya aracılığıyla bu ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Ziyaret, ülkeler arasındaki diyaloğun artırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.
Son Dakika › Dünya › Haberler.com Yöneticileri, İrlanda Büyükelçisi Hakan Olcay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?