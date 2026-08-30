Habil Kılıç Anıldı - Son Dakika
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Habil Kılıç Anıldı

Habil Kılıç Anıldı
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NSU terör örgütü tarafından katledilen Habil Kılıç, düzenlenen törenle anıldı.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya'da ırkçı terör örgütü NSU tarafından 29 Ağustos 2001'de katledilen Habil Kılıç düzenlenen törenle anıldı.

Münih Türk Konseyi (Türkenrat) tarafından Kılıç'ın öldürüldüğü Bad-Schachener Caddesi'nde bulunan iş yerinin önünde düzenlenen anmaya Türkiye'nin Münih Konsolosu Murat Kemaloğlu, Bavyera Eyalet Meclisi Başkanvekili Markus Rinderspacher, Hür Demokrat parti (FDP) Bölge Başkanı Mahmut Türker, Türkenrat München Başkanı Sami Demirel ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkenrat München Başkanı Sami Demirel, Habil Kılıç'ın 25 yıl önce iş yerinde katledildiğini hatırlatarak Almanya'daki ırkçı şiddetin NSU cinayetleriyle sınırlı olmadığını söyledi. Demirel; Solingen, Mölln, Münih'teki Olympia-Einkaufszentrum ve Hanau saldırılarını da anımsattı.

Irkçılık, aşırı sağ, antisemitizm ve İslam düşmanlığına karşı toplumun tüm kesimlerinin birlikte mücadele etmesi gerektiğini belirten Demirel, NSU cinayetlerinin tüm sorumlularının ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Törende NSU tarafından öldürülen 10 kişi ile ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Anma, "Habil Kılıç'ı unutmayacağız" ve "Irkçılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz" mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Terör, Dünya, Son Dakika

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