Hacıyev, Hocavend'deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı - Son Dakika
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Hacıyev, Hocavend'deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı

05.10.2022 14:07
Hacıyev, Hocavend'deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından Hocavend ilinin Edilli köyünde bulunan toplu mezarlığın görsellerini paylaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından Hocavend ilinin Edilli köyünde bulunan toplu mezarlığın görsellerini paylaştı.

Hacıyev görsellerle ilgili mesajında şunları kaydetti;

"Edilli köyünde tespit edilen, 1. savaş sırasında Ermenistan tarafından işkence gören/öldürülen Azeri askerlerin toplu mezarı. Edilli, Ermenistan tarafından Azerbaycanlı rehineler için toplama kampı olarak kullanıldı. 4000 Azeri askeri/sivili kayıp. Ermenistan toplu mezarlıkların yerlerini açıklamayı reddediyor."

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Kaynak: DHA

Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hacıyev, Hocavend'deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacıyev, Hocavend'deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı - Son Dakika
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