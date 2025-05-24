Haiti\'de Çete Saldırısı: 50 Ölü

HAİTİ'de silahlı çetenin bir kasabaya düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 50 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'de silahlı bir çetenin üyelerinin, Preval kasabasında çok sayıda evi ateşe verdiği ve sivillere saldırdığı bildirildi. Saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 50 kişi yaşamını yitirdi.