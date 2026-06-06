Hakan Fidan Bangladeş\'te

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da Başbakan Tarık Rahman tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında başkent Dakka'daki resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyaret programı çerçevesinde Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile bir araya geldi.
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