Hakan Fidan, Kahire\'de Massad Boulos ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD Başkanı'nın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire ziyareti kapsamında ABD Başkanı'nın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul etti.