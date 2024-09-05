Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'da Üsküp Camii inşaatını ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Makedonya'da, Üsküp Camii inşaatını ziyaret etti. Ziyaret, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bakan Fidan, camiin inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı ve projeye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
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6.09.2024 05:07:03. #1.13#
SON DAKİKA: Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'da Üsküp Camii inşaatını ziyaret etti - Son Dakika
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