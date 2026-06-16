Hakan Fidan Moskova\'da

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanları Vladimir Medinskiy ve Igor Levitin'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'nın başkenti Moskova'daki temasları sürüyor. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi. Fidan, Moskova programı kapsamında ayrıca Putin'in bir diğer danışmanı olan Igor Levitin'i de kabul ederek görüşmeler gerçekleştirdi.