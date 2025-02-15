Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı\'nda Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla gittiği Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, bu kapsamda Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.