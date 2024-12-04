DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, Nordik Beşlisi ( Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç, İzlanda) Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi.
5+1 formatında gerçekleştirilen bu ilk toplantıda, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna- Rusya arasındaki savaş ve Arktik bölgesindeki güvenlik durumu ele alındı.
Son Dakika › Dünya › Hakan Fidan, Nordik Beşlisi Dışişleri Bakanları ile Toplandı - Son Dakika
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