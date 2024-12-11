Halep'te Yeni Dönem: Esad'ın Afişleri Yırtıldı, Sokaklar Canlandı - Son Dakika
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Dünya

Halep'te Yeni Dönem: Esad'ın Afişleri Yırtıldı, Sokaklar Canlandı

Halep\'te Yeni Dönem: Esad\'ın Afişleri Yırtıldı, Sokaklar Canlandı

Suriye'deki iç savaşın sona ermesinin ardından Halep'te muhaliflerin kontrolü sağlamasıyla birlikte halk sokaklara döküldü. Beşar Esad'ın afişleri yırtıldı, günlük yaşam hareketlendi. Halep Üniversitesi'nde de büyük bir öğrenci talebi var.

11.12.2024 14:01  Güncelleme: 14:10
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SURİYE'de, muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk ederek Rusya'ya giden Beşar Esad'ın fotoğraflarının bulunduğu afişlerin yırtıldığı Halep'te sokaklar canlandı. Günlük yaşamın hareketlendiği Halep'te yaşayanlar yeni dönemle birlikte geleceğe artık daha güvenle baktıklarını söylüyor.

Suriye'de 13 yılı aşkın süren iç savaşın sona ermesi ülkenin en büyük ikinci şehri olan Halep'te sevinçle karşılandı. Muhaliflerin kontrolü sağlaması Halep'te bulunanları mutlu etti. Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Halep'teki kamu binaları ve caddelerde bulunan Suriye rejimini temsil eden bayrak ve Beşar Esad'ın fotoğrafları tek tek kaldırıldı. Yeni dönemin başlamasıyla kutlamalar yapılan Halep'te siviller rahat şekilde sokaklarda dolaşarak, günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Tüm iş yerlerinin açık olduğu kentte Suriye Lirası ve Türk Lirası kullanılarak alışveriş yapılırken, esnaf ve halk yeni dönemin gelecek adına kendilerin umutlandırdığını ifade ediyor. Trafiğin de yoğun olduğu Halep'te halk, Esad döneminde endişe içerisinde gelecek adına umutsuz olduklarını söyledi.

HALEP ÜNİVERSİTESİ'NE BÜYÜK TALEP

Öte yandan Halep Üniversitesin de yaşanan çatışmalar nedeniyle eğitime ara verildi. Muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından toplanan üniversite senatosu, farklı bölgelerden gelen öğrencilerin yaptırdığı kayıtların kabul edilmesi için görüş alışverişi yaptı. Üniversiteye çok fazla talep olduğunu anlatan akademisyenler, öğrencilerin kabulü ve eksiklerin giderilmesi ile gelecek hafta tüm fakültelerde derslere yeniden başlanacağını açıkladı.

Kaynak: DHA

Halep Üniversitesi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Halep'te Yeni Dönem: Esad'ın Afişleri Yırtıldı, Sokaklar Canlandı - Son Dakika

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