Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin başlatacağı herhangi bir savaşın İran sınırlarını aşacağını ve geniş çaplı bir bölgesel çatışmaya dönüşeceğini söyledi. Devlet medyasına yansıyan açıklamalarda Hamaney, "Amerika şunu bilmeli ki eğer savaşı başlatırsa, bu kez bölgesel bir savaş olur" ifadelerini kullandı.

"BU TEHDİTLER YENİ DEĞİL"

Hamaney, ABD'li yetkililerin geçmişte de defalarca savaş söylemini gündeme getirdiğini belirterek, uçak gemileri ve savaş uçaklarından söz edilmesini hatırlattı. Washington'un "tüm seçenekler masada" söylemini yinelediğini, bunun askeri müdahale ihtimalini de içerdiğini söyledi.

TRUMP'A GÖNDERME: İRAN HALKI KORKMAZ

Açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ı da hedef alan Hamaney, Trump'ın sık sık bölgeye gemiler gönderildiğini dile getirdiğini ancak İran halkının bu tür hamlelerden korkmaması gerektiğini ifade etti. İranlıların bu tehditlerden etkilenmediğini söyleyen Hamaney, askeri gözdağına boyun eğilmeyeceğini vurguladı.

"SALDIRI BAŞLATMAYIZ AMA KARŞILIK VERİRİZ"

İran'ın herhangi bir ülkeye saldırma niyetinde olmadığını belirten Hamaney, buna karşın ülkesine yönelik bir saldırı durumunda sert karşılık verileceğini söyledi. "Biz bir şey başlatan taraf olmayız ve hiçbir ülkeye saldırmak istemeyiz, ancak İran milleti kendisine saldıran ve taciz eden herkese güçlü bir yumruk indirir" dedi.

İÇ KARIŞIKLIKLAR İÇİN 'DARBE' BENZETMESİ

Hamaney, aynı konuşmasında İran'da son dönemde yaşanan protesto ve karışıklıkları da değerlendirdi. Söz konusu olayları bir darbe girişimine benzeten Hamaney, bu girişimin bastırıldığını söyledi.

"DEVLETİN KALBİ HEDEF ALINDI"

Hamaney'e göre amaç, ülkenin hassas ve etkili yönetim merkezlerine zarar vermekti. Açıklamasında polis birimleri, devlet kurumları, Devrim Muhafızları merkezleri, bankalar ve camilerin hedef alındığını öne süren Hamaney, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını da iddia etti. "Ülkeyi yöneten merkezlere saldırdılar" dedi.