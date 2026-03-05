Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü? - Son Dakika
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney\'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
05.03.2026 14:35
ABD-İsrail ittifakının İran'a yönelik saldırısı ve İran'ın verdiği karşılık tüm dünyanın gündeminde... Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken İsrail asıllı insan hakları aktivisti David Keyes, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

YÜZÜĞÜNE DİNLEME CİHAZI MI YERLEŞTİRİLDİ?

Hamaney'in yerine kimin geçeceği tartışılırken İsrail asıllı insan hakları aktivisti David Keyes, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Hamaney'in yüzüğüne dinleme cihazı yerleştirildiğini öne süren David Keyes, "Bunu açıklamaktan çekiniyordum ama madem eve döndü Hamaney'in yüzüğüne dinleme cihazı yerleştiren Mossad ajanının adının Şama Hakol olduğunu paylaşabilirim. Şama çok yakın bir arkadaşım ve bu görev için muazzam bir risk aldı. Bir gün mutlaka film konusu olacak" ifadelerine yer verdi.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

AİLE BİREYLERİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı. İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

AZERBAYCAN TÜRKÜ BİR AİLENİN ÇOCUĞU

19 Nisan 1939'da İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed'de dünyaya gelen Hamaney'in babası Ayetullah Cevad Hamaney, Azerbaycan kökenli bir din adamıydı. Ailesi İran'daki Azerbaycan Türkü topluluğuna mensuptu. Ayetullah Humeyni'nin en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Hamaney, devrim sonrası süreçte Savunma Bakanlığı ve iki dönem boyunca Cumhurbaşkanlığı gibi kritik görevlerde bulunarak yeni rejimin inşasında kilit bir figür oldu.

37 YILDIR İRAN'IN EN GÜÇLÜ İSMİ

1989'dan bu yana İran'ın en üst karar mercii olan "Rehber" makamında yer alan Ali Hamaney, siyasi kariyerinde İran'ın iç ve dış politikasında önemli izler bıraktı.

Son Dakika Dünya

