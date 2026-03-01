Hamaney'in ailesini de yok ediyorlar, oğlu ve torunu da hayatını kaybetti - Son Dakika
Hamaney'in ailesini de yok ediyorlar, oğlu ve torunu da hayatını kaybetti

Hamaney'in ailesini de yok ediyorlar, oğlu ve torunu da hayatını kaybetti
01.03.2026 22:45
İran'da Dini Lider Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırıda, ailesinden iki ismin daha öldüğü açıklandı. Resmi kaynaklara göre Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney ile ile 14 aylık torunu da bombardımanda yaşamını yitirdi. Üst düzey liderlik kadrosu ve aile fertlerini hedef alan saldırı, İran'da hem siyasi dengeleri hem de toplumsal atmosferi kökten sarsabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in ölümünün ardından, saldırılarda aile fertlerinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. İran resmi kaynakları, Hamaney'in halefi olarak görülen oğlu Mücteba Hamaney ile 14 aylık torunu Zahra Mohammadi Golpayegani'nin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında liderlik merkezleri ve güvenlik noktaları hedef alındı. Saldırıda Hamaney'in ailesinden bazı isimlerin de bulunduğu belirtilirken, en küçük kaybın henüz 14 aylık bir çocuk olması ülkede büyük yankı uyandırdı.

HALEF OLARAK ANILIYORDU

Uzun süredir İran'daki güç dengelerinde etkili olduğu değerlendirilen Mücteba Hamaney, siyasi çevrelerde olası dini lider adayları arasında gösteriliyordu. Ölüm haberi, İran'da liderlik geçiş sürecini daha da belirsiz hale getirdi.

ŞEHİT İLAN EDİLDİLER

Devlet televizyonu, saldırıda hayatını kaybeden aile fertlerinin "şehit" ilan edildiğini duyurdu. Ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edildi.

Politika, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

