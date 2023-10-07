Kimse bu kadarını beklemiyordu! İşte Hamas güçlerinin İsrail askerlerini rehin aldığı anlar - Son Dakika

Kimse bu kadarını beklemiyordu! İşte Hamas güçlerinin İsrail askerlerini rehin aldığı anlar

Son Güncelleme: 07.10.2023 15:26

İsrail ablukası altındaki Gazze'yi kontrol eden Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'in güney bölgelerine başlattığı ''Aksa Tufanı'' operasyonunda çok sayıda İsrail askeri rehin alındı. O anlara ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.

İsrail topraklarına bugüne kadar görülmemiş büyük bir operasyon başlatan Hamas ve diğer Filistinli örgütler, çok sayıda İsrail askerini rehin aldı. İsrailli askerlerin rehin alındığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Hamas, rehin alınan İsrailli asker ve sivillere ilişkin şu ana kadar bir sayı açıklamadı.

7 YERLEŞİM YERİ KONTROL ALTINDA

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'e göre Gazze sınırındaki Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri isimli İsrail yerleşim yerlerinin Hamas kontrolüne geçtiğini söyledi.

İSRAİL ASKERLERİ REHİN ALINDI

Bir diğer yandan operasyona hız kesmeden devam eden Hamas güçleri, İsrail askeri üslerine kadar girdi. Aynı zamanda Hamas, İsrail askerlerini bir bir rehin aldı. Dünya gündemini etkileyen operasyonda İsrail askerlerinin Hamas güçleri tarafından esir alındığı anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kimse bu kadarını beklemiyordu! İşte Hamas güçlerinin İsrail askerlerini rehin aldığı anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimse bu kadarını beklemiyordu! İşte Hamas güçlerinin İsrail askerlerini rehin aldığı anlar - Son Dakika
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