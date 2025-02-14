HAMAS, İsrail'le varılan Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında yarın 3 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağını ifade ederek isimlerini açıkladı.
Hamas tarafından bugün yapılan açıklamada,19 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin isimleri duyuruldu. Açıklamada, serbest kalıcak esirlerin isimleri Sasha Alexander Trubnov, Sagi Dekel Han ve Yair Horn olarak ifade edildi. İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takasının yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › Hamas, İsrail ile Rehine Takası Anlaşması Kapsamında 3 İsrailli'yi Serbest Bırakacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?