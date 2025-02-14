Hamas, İsrail ile Rehine Takası Anlaşması Kapsamında 3 İsrailli\'yi Serbest Bırakacak

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HAMAS, İsrail'le varılan Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında yarın 3 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağını ifade ederek isimlerini açıkladı.

Hamas tarafından bugün yapılan açıklamada,19 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin isimleri duyuruldu. Açıklamada, serbest kalıcak esirlerin isimleri Sasha Alexander Trubnov, Sagi Dekel Han ve Yair Horn olarak ifade edildi. İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takasının yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.