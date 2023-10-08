Kassam Tugayları Sözcüsü: Önümüze çekirge gibi düşen askerlerden oluşan orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin sayısının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu ve Gazze Şeridi'nin her yerinde bulunduklarını iddia etti.

AKSA TUFANI OPERASYONU SÜRÜYOR

El- Aksa Televizyonu'na açıklama yapan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu'nun devam ettiğini söyledi.

"İSRAİLLİ ESİRLERİN SAYISI DÜŞÜNÜLENDEN KAT KAT FAZLA"

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

"ÖNÜMÜZE ÇEKİRGE GİBİ DÜŞEN..."

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti. Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

İKİ TARAFTAN DA ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı operasyonlarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurdu.