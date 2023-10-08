Kassam Tugayları Sözcüsü: Önümüze çekirge gibi düşen askerlerden oluşan orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz? - Son Dakika

Kassam Tugayları Sözcüsü: Önümüze çekirge gibi düşen askerlerden oluşan orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz?

Son Güncelleme: 08.10.2023 02:07

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tehditlerini işaret ederek "Önümüze çekirge gibi düşen askerlerden oluşan orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz?" diye konuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin sayısının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu ve Gazze Şeridi'nin her yerinde bulunduklarını iddia etti.

AKSA TUFANI OPERASYONU SÜRÜYOR

El- Aksa Televizyonu'na açıklama yapan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu'nun devam ettiğini söyledi.

"İSRAİLLİ ESİRLERİN SAYISI DÜŞÜNÜLENDEN KAT KAT FAZLA"

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

"ÖNÜMÜZE ÇEKİRGE GİBİ DÜŞEN..."

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti. Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

İKİ TARAFTAN DA ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı operasyonlarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurdu.

Kaynak: AA

Benjamin Netanyahu, İsrail, Gazze, Aksa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam Tugayları Sözcüsü: Önümüze çekirge gibi düşen askerlerden oluşan orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz? - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sürüyor! İsrail'de cansız bedenler yan yana dizildi
09:57 Antalyaspor'un penaltısı verilmedi mi? Eski hakemlerin pozisyonla ilgili kararı çok net
09:17 Rıdvan Dilmen futbolcu olsa Icardi'ye kaç gol attıracağını söyledi: Arkasında oynamak büyük avantaj
09:05 Galibiyetle kapattık! A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris'e gidemiyor
08:07 Biden'dan İsrail ve Filistin dışındaki ülkelere üstü kapalı tehdit: Bu saldırılardan avantaj sağlamak için doğru zaman değil
08:04 İsrail gece boyunca Gazze'yi bombaladı! Can kayıpları artıyor, açıklamaların rengi artık daha sert
02:07 Kassam Tugayları Sözcüsü: Önümüze çekirge gibi düşen askerlerden oluşan orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz?
01:09 Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golü
00:31 Birçok şehirde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
00:19 3 maç sonra gülen RAMS Başakşehir, galibiyet hasretini dindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2023 10:18:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kassam Tugayları Sözcüsü: Önümüze çekirge gibi düşen askerlerden oluşan orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement