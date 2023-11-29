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Hamas, İsrailli kız çocuğunu köpeğiyle birlikte serbest bıraktı - Son Dakika

Hamas, İsrailli kız çocuğunu köpeğiyle birlikte serbest bıraktı

İsrail ve Hamas arasındaki esir takasının 5'inci gününde Hamas, elindeki 10 İsrailli esiri salıverdi. Esirler arasında 18 yaşından küçük bir kızın, kucağında köpeğiyle birlikte Kızılhaç aracına bindiği görüntüler dikkat çekti. Diğer taraftan İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli bir çocuğun ise hapishanede şiddete maruz kaldığı ve eli ile parmaklarının kırıldığı ortaya çıktı.

29.11.2023 - 00:54,  Güncelleme: 01:12
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İsrail ve Hamas, bugün karşılıklı olarak 5'inci esir takasını gerçekleştirdi. Hamas'ın salıverdiği esirler arasında 18 yaşından küçük Mia Leimberg'in, köpeğiyle birlikte sağlıklı bir şekilde Kızılhaç aracına bindiği görüntüler dikkatlerden kaçmadı. İsrail hapishanesinden önceki gün serbest bırakılan Muhammed Nazzal isimli Filistinli bir çocuğun ise salıverilmeden önce İsrailli gardiyanlar tarafından darbedildiği ve parmaklarının kırıldığı ortaya çıktı.

KÖPEĞİYLE BİRLİKTE SAĞ SALİM SERBEST BIRAKILDI

Hamas, esir takasının 5'inci gününde 10 İsrailli esir ile 2 yabancı uyrukluyu serbest bıraktı. Serbest bırakılanların Kızılhaç aracına bindiği esnada çekilen görüntüler ise dikkat çekti. İsminin Mia Leimberg olduğu öğrenilen İsrailli bir rehine çocuk, Kızılhaç arabasına kucağında köpeğiyle bindi. O anlarda çekilen videoda, kız çocuğunun ve köpeğinin gayet sağlıklı olduğu görüldü.

Hamas, İsrailli rehineyi köpeğiyle birlikte serbest bıraktı
Köpeğiyle serbest bırakılan İsrailli esir Mia Leimberg

İSRAİLLİ GARDİYANLAR FİLİSTİNLİ ÇOCUĞA ŞİDDET UYGULADI

Hamas'ın hamlesine karşılık ise İsrail tarafı da sebepsiz yere mahkum ettiği Filistinlileri serbest bırakmaya devam ediyor. Önceki gün serbest bırakılan Muhammed Nazzal isimli bir çocuğun kolları alçılı şekilde salıverilmesi ise tepki çekti. Nazzal'ın İsrailli gardiyanlar tarafından serbest bırakılmadan önce darbedildiği öğrenildi.

Hamas, İsrailli rehineyi köpeğiyle birlikte serbest bıraktı
İsrailli gardiyanlar tarafından darbedilen Filistinli Muhammed Nazzal

"SEBEPSİZ YERE DÖVMEYE BAŞLADILAR"

Şiddete maruz kalan Filistinli Nazzal, kendisine şiddet uygulayan gardiyanlarla ilgili, "Bizi saydılar, sonra sebepsiz yere dövmeye başladılar. Yarım saat sonra yaralandığımızda gittiler... Parmağım ile elim kırıldı. Kırıklarımı ancak bir hafta sonra Kızılhaç tedavi etti." ifadelerini kullandı.

Hamas, İsrailli rehineyi köpeğiyle birlikte serbest bıraktı

"BAZILARINI BİLİNCİNİ KAYBEDENE DEK DÖVDÜLER"

Filistinli Nezzal, İsrail hapishanelerinde darp sonucu bilincini kaybedenler olduğunu söyleyerek, "Bir esir vardı, darp nedeniyle bilincini kaybettikten sonra koğuştan çıkardılar. Belki de ölmüştür diye düşünüyorum, hakkında bir şey öğrenemedik. İşgal güçleri bize vahşice saldırdı. Bazılarını bilincini kaybedene dek dövdüler, bazıları işkencenin şiddetinden ağlıyordu." dedi.

Hamas, İsrailli rehineyi köpeğiyle birlikte serbest bıraktı

HAMAS ÜYESİNE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hamas'ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli rehine Maya Regev ise, Hamas üyesine teşekkür etmişti. Regev'in yüz ifadesindeki olumlu hava dikkatlerden kaçmamıştı.

Hamas, İsrailli rehineyi köpeğiyle birlikte serbest bıraktı
Serbest bırakılan İsrailli esir Maya Regev

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. Katar, dün Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Hamas, İsrailli rehineyi köpeğiyle birlikte serbest bıraktı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Hamas, İsrailli kız çocuğunu köpeğiyle birlikte serbest bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, İsrailli kız çocuğunu köpeğiyle birlikte serbest bıraktı - Son Dakika
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