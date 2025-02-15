Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası: 369 Filistinli Serbest Bırakılacak

Dünya

HAMAS ve İsrail arasındaki esir takasının 6'ncı turunda 369 Filistinli serbest kalacak.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 6'ncı turunda, 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest bırakılacağı bildirildi. Hamas dün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olarak duyurdu.