Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası: 369 Filistinli Serbest Bırakılacak - Son Dakika
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Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası: 369 Filistinli Serbest Bırakılacak

Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası: 369 Filistinli Serbest Bırakılacak

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 6'ncı turunda, 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest kalacağı bildirildi. Serbest bırakılacak İsraillilerin isimleri açıklandı.

15.02.2025 11:28  Güncelleme: 11:29
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HAMAS ve İsrail arasındaki esir takasının 6'ncı turunda 369 Filistinli serbest kalacak.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 6'ncı turunda, 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest bırakılacağı bildirildi. Hamas dün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olarak duyurdu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası: 369 Filistinli Serbest Bırakılacak - Son Dakika

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