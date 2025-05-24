Hamburg\'da Bıçaklı Saldırı: 12 Yaralı

ALMANYA'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Almanya'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan 6 kişinin ağır, 6 kişinin de hafif yaralandığı bildirildi. Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu açıklandı.

Yetkililer, saldırının ardından bir kadının gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.