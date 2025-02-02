Hamburg'da Göç Politikalarına Karşı Büyük Protesto - Son Dakika
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Hamburg'da Göç Politikalarına Karşı Büyük Protesto

Almanya'nın Hamburg kentinde 'Fridays for Future' hareketi tarafından düzenlenen protestolu gösterilerde, aşırı sağcı politikalar hedef alındı. Yüz binlerce kişi, CDU lideri Friedrich Merz'in göç politikalarını eleştirdi.

02.02.2025 11:57  Güncelleme: 13:13
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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA)- Almanya'nın Hamburg kentinde binlerce kişi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri Friedrich Merz'in göç politikalarına karşı protesto gösterileri düzenledi. Gösteriler, "Gelecek için Cuma Günleri (Fridays for Future)" hareketi tarafından organize edilirken, etkinliklere on binlerce kişi katıldı.

Hamburg Belediye Binası çevresinde 31 Ocak Cuma günü düzenlenen ilk protestonun ardından, dün protestocular Willy-Brandt-Straße caddesinde bir araya geldi. Protesto gösterisine resmi verilere göre 65 bin kişi katıldı.

"Gelecek için Cuma Günleri" hareketi, gösterileri "Hamburg birlikte duruyor: Faşistlerle iş birliği yapan hiçbir şey anlamamıştır" sloganıyla duyurdu. Göstericiler, CDU/CSU ve FDP'nin AfD'nin desteğiyle göç politikalarına ilişkin bazı önerileri kabul etmesini "tarihi bir tabu kırılması" olarak nitelendirdi.

Protestoculardan, siyasilerin göç politikalarına sert eleştiriler

Protesto sırasında konuşma yapan "Fridays for Future" sözcüsü Luisa Neubauer, CDU lideri Friedrich Merz'i AfD ile iş birliği yapmakla suçladı. Neubauer, "Önümüzdeki haftalarda gösterelim: Bizimle olmaz, demokrasimizle olmaz" dedi. Hamburg İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DGB) Başkanı Tanja Chawla da Merz'i AfD'ye bağımlı hale gelmekle eleştirerek, bu durumu bir "dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Holokost anmasına gönderme

Neuengamme Toplama Kampı Anma Merkezi Müdürü Oliver von Wrochem, Holokost anma gününün hemen ardından AfD'nin bir "çoğunluk sağlayıcı" olarak görülmesine tepki gösterdi. Wrochem'in sözleri, göstericiler tarafından büyük alkış aldı. Gösterinin sonunda binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak "Wehrt Euch, leistet Widerstand" (Kendinizi savunun, direniş gösterin) adlı şarkıyı hep birlikte söyledi. Aynı zamanda, Hamburg'da düzenlenen yürüyüş ve gösteriler nedeniyle, şehir merkezinde büyük trafik sıkışıklıkları yaşandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Hamburg'da Göç Politikalarına Karşı Büyük Protesto - Son Dakika

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