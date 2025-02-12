Hamburg'da Tren Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı

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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında bir kişi hayatını kaybetti, en az 25 kişi yaralandı. Kazaya, ICE yolcu treninin bir tır ile çarpışması neden oldu.

Kaza, Aşağı Saksonya eyaletindeki Maschen ile Hamburg-Harburg arasında, Rönneburg semtinde bulunan yarı bariyerli bir hemzemin geçitte meydana geldi. İlk belirlemelere göre, demiryolu rayları taşıyan tırın dorsesi raylara sarkmış durumdayken hızla gelen ICE treni çarptı. Kazada, 55 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti. Kazada 25 kişi yaralanırken, 6'sının durumunun orta derecede ciddi, 19'unun ise hafif yaralı olduğu bildirildi.Kazaya karışan tırın şoförü, çarpışmadan hemen önce araçtan atlamayı başardı ve hafif yaralarla kurtuldu. Çarpışmanın etkisiyle tırın taşıdığı demiryolu rayları etrafa saçıldı.

Kazaya tanık olan yolcular, çarpışma anının şiddetini anlattı. Bir kadın yolcu, ani frenle birlikte trenin sert şekilde sarsıldığını ve ön vagonlardaki camların patladığını söyledi. Yolcular arasında panik yaşanmadığını belirten tanık, insanların birbirine yardım etmeye çalıştığını dile getirdi.

Alman basınına göre, ünlü komedyen Bernhard Hoëcker (54) de kazanın yaşandığı ICE treninde bulunuyordu. Sanatçının menajeri, Hoëcker'in sık sık trenle seyahat ettiğini ve olay sırasında orada olduğunu doğruladı. Komedyenin fiziksel olarak iyi olduğu açıklandı.

Kaza sonrası yolcuların 2-3 saat boyunca trende beklemek zorunda kaldığı öğrenildi. Daha sonra otobüslerle Hamburg-Harburg'a taşındılar. Olay yerine 80'den fazla itfaiye ve kurtarma görevlisi sevk edilirken, Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ekibi de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Kaza nedeniyle Hamburg-Harburg ile Aşağı Saksonya'daki Buchholz arasındaki tren hattı kapatıldı. Ancak Deutsche Bahn yetkilileri, uzun süreli aksaklık beklenmediğini ve trenlerin 15 dakikalık gecikmelerle yönlendirildiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.