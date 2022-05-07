Havana'daki Saratoga Hotel'de patlama: En az 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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BBC

Havana'daki Saratoga Hotel'de patlama: En az 25 kişi hayatını kaybetti

07.05.2022 19:49
Havana'daki Saratoga Hotel'de patlama: En az 25 kişi hayatını kaybetti

Küba'nın başkenti Havana'daki otelde meydana gelen patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Küba'nın başkenti Havana'nın turistik bölgesindeki en lüks otellerinden Saratoga Hotel'de büyük bir patlama meydana geldi. Gaz sızıntısının sebep olduğu düşünülen patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eski Havana'da Saratoga Hotel'in önüne park eden ve doğal gaz taşıyan bir tankerin tutuştuğu ve binanın ön tarafında büyük hasara yol açtığı belirtiliyor.

Tarihi hotel pandemi sonrası yenilenmiş ve dört gün içinde yeniden açılacağı duyurulmuştu. Otelde çok sayıda işçi çalışmaya devam ediyordu.

Ancak şimdi yarısı yıkılmış ve enkaza dönmüş durumda ve işçilerin çoğu hastanede.

Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor, enkazın altında kalanlar olabileceği tahmin ediliyor.

Kübalı yetkililer, ölenler arasında hamile bir kadın ve bir çocuğun da olduğunu açıkladı. Yaralıların tümünün tedavisi hastanelerde devam ediyor.

Görgü tanıkları, patlamayı "büyük bir depreme" benzetti ve ardından gelen siyah dumanların tüm gökyüzünü kapladığını anlattı.

Hükümetin eski kongre binasının yakınlarında yer alan oteli, patlamanın ardından Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de ziyaret etti; "Bu bir bomba veya saldırı değil, talihsiz bir kaza" dedi.

Covid-19 pandemisinin ülkenin önemli gelir kaynağı olan turizme vurduğu iki yıllık darbenin ardından ülke, yeniden turistlere hizmet vermeye hazırlanıyor.

Saratoga Hotel de başkentin en eski bölgelerinden birinde tarihi ve popüler bir yapıda hizmet veriyor. Pandemi boyunca içinin yenilenmesi için çalışılan 19. yüzyıldan kalma otelde Madonna, Beyonce, Mick Jagger gibi ünlüler de konaklamıştı.

Havana'daki Saratoga Hotel'de patlama: En az 25 kişi hayatını kaybetti
Havana'daki Saratoga Hotel'de patlama: En az 25 kişi hayatını kaybetti
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Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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