Dünya

DÜNYANIN en aktif volkanlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea'nun yerel saatle 02.00 civarında faaliyete geçtiğini duyurdu. USGS tarafından yapılan açıklamada, yanardağdaki faaliyetin gün boyunca devam ettiği fakat patlamanın bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.