Hawaii'deki Yangınlarda Ölü Sayısı 80'e Yükseldi - Son Dakika
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Hawaii'deki Yangınlarda Ölü Sayısı 80'e Yükseldi

Son Güncelleme: 12.08.2023 11:55

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden 6 yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi. Maui Adası'ndaki Kaanapali kasabasına yaklaşan alevler nedeniyle yeni tahliyeler yapıldı. Yetkililer, yangınlara müdahale yöntemlerini inceleyeceklerini açıkladı. Lahaina kasabasında büyük tahribat meydana geldi ve yüzlerce bina zarar gördü. Maui Adası'nda barınaklar tahliye edilenlere hizmet veriyor ve otellerde barınma imkanı sağlanacak. Başkan Biden, yangından etkilenenlere tazminat sağlanacağını belirtti.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden 6 yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi.

CNN'in haberine göre, Maui Adası'ndaki Kaanapali kasabasına yaklaşan alevler nedeniyle yeni tahliyeler yapıldı.

Büyük Ada ve Maui Adası'nda süren 6 yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 80'e yükseldi.

Yetkililerin 8 Ağustos'ta başlayan yangınlara nasıl müdahale ettiklerine ilişkin "kapsamlı inceleme" yapılacağı açıklandı.

Alevlerin yol açtığı tahribatın büyük kısmının yaşandığı tarihi Lahaina kasabası, yangınlar başladığından beri dün ilk kez bölgede ikamet edenlere açıldı, kara yoluyla ulaşım için tek alternatif Honoapiilani Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ancak yol, açıldıktan birkaç saat sonra acil servisler haricinde yeniden kapatıldı.

Yetkililer, Maui Adası'ndaki orman yangınlarının yol açtığı hasarı onarmanın uzun yıllar alacağını ifade etti.

Yangın, sadece Lahaina'da 1000'den fazla binada tahribata neden oldu.

Maui Adası'nda altı barınak tahliye edilenler için faaliyet gösteriyor. Yetkililer, otellerde barınma imkanı sağlamak için plan hazırladıklarını bildirdi.

Yüzlerce kişinin kayıp olmasından dolayı ölü sayısının artmasından endişeleniliyor.

Lahaina neredeyse tamamen yandı

Eyaletin ABD senatörlerinden Brian Schatz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangınların yol açtığı tahribatın büyük kısmının tarihi Lahaina kasabasında meydana geldiğini ve kasabanın "neredeyse tamamen yandığını" belirtmişti.

Hawaii Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Ed Sniffen da düzenlediği basın toplantısında, 11 binden fazla kişinin Maui'den uçakla tahliye edildiğini söylemişti.

Maui Adası, "felaket bölgesi" ilan edilmişti

ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini belirtmişti.

Hawaii Valisi Josh Green, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerden sonra yanan binalarda yapılacak incelemenin ardından can kaybının "ciddi ölçüde" artacağını kaydetmişti.

Başkan Biden ve eşi Jill Biden, "Dualarımız sevdiklerini kaybeden ailelerle" ifadesiyle yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Hawaii'deki Yangınlarda Ölü Sayısı 80'e Yükseldi - Son Dakika


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