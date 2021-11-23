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Hazır noodle yiyen iki çocuk arka arka öldü - Son Dakika

Hazır noodle yiyen iki çocuk arka arka öldü

23.11.2021 09:53
Hazır noodle yiyen iki çocuk arka arka öldü

Güney Afrika'da yaşayan iki kardeş Keamogetswe Makofane ve dokuz yaşındaki kız kardeşi Thato Makofane, hazır noodle yedikten sonra 1 hafta arayla yaşamlarını kaybetti. Çocukların amcası, "Anne ve babalar lütfen çocuklarınıza bu yiyecekleri verirken dikkat edin" uyarısında bulundu.

Güney Afrika'nın Mpumalanga kentinde ikamet eden 13 yaşındaki Keamogetswe Makofane ve dokuz yaşındaki kız kardeşi Thato Makofane, iddialara göre geçtiğimiz haftalarda yedikleri hazır noodle nedeniyle zehirlendi. Mide kramplarıyla hastaneye kaldırılan çocuklar, bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.

AİLELERİ PERİŞAN

Makofane kardeşlerin hayatlarını kaybetmelerinin ardından perişan olan aileleri, anne ve babaları uyardı. Çocukların amcası Mpho Chosen Makofane, "Anne ve babalara sesleniyorum, lütfen bu yiyeceği çocuklarına verirken dikkat etsinler. Mümkünse daha doğal şeyler tercih etsinler" ifadelerini kullandı.

OTOPSİ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Aile üyeleri, çocuklarının noodleden zehirlendiği konusunda kesin görüş beyan ederken, polis ekipleri ise otopsi sonuçlarının henüz kendilerine bildirilmediğini ve çocukların başka bir gıdadan veya maddeden zehirlenme ihtimalinin mevcut olduğunu dile getirdi.

Anne ve babalara kritik uyarı! Hazır noodle yiyen iki çocuk arka arka öldü
Anne ve babalara kritik uyarı! Hazır noodle yiyen iki çocuk arka arka öldü
Hazır noodle yiyen iki çocuk arka arka öldü

Güney Afrika, Otopsi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hazır noodle yiyen iki çocuk arka arka öldü - Son Dakika Dünya


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