Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye - Son Dakika
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Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye

16.05.2023 22:29

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Matt Shaha, gördüğü kanser tedavisi nedeniyle saçları dökülen annesine kendi saçlarından elde edilen bir peruk yaptırdı.

ABD'nin Arizona Eyaleti'nde yaşayan Melanie Shaha, 2017'de gittiği kontrolde kanserinin nüksettiğini öğrendi ve gördüğü radyasyon terapisi sonucunda saçları döküldü.

YAPTIĞI ŞAKA MANTIKLI GELİNCE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Today'de yer alan habere göre ailece yedikleri yemek sırasında 28 yaşındaki oğlu Matt, "Saçımı uzatıp sana peruk yaptıracağım" dedi. Genç adam, başta şaka olarak ortaya attığı bu fikrin hiç de kötü bir fikir olmadığını düşünerek saçını uzatmaya başladı.

Yaptığı fedakarlıkla annesine oldukça anlamlı bir hediye veren Matt Shaha'nın üç yıla yakın kesilmeyen saçları peruk yapıldı, bir kuaför tarafından modern şekilde kesilip boyandı.

"HASTA GÖRÜNMEK İSTEMİYORUM"

Altı çocuk annesi Melanie Shaha, "Hastalığı çok önemsemesem de hasta görünmek istemiyorum" diyor. Matt ise "Lafını etmeye değmez, zaten saçımı bana veren de o" sözleriyle tedavi sürecindeki annesine desteğini yineledi.

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ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye

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