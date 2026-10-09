Hegseth, Fort Hood\'da 13 kişiyi öldürenin infazının halka açık olacağını söyledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Fort Hood Üssü'nde saldırı gerçekleştiren Nidal Hasan adlı Amerikan askerin infazı halka açık gerçekleşecek" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ameirkan basınına yaptığı açıklamada, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan hakkında soru sorulması üzerine infazın kamuoyuna açık olacağını söyleyerek, "Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.