Hegseth, Fort Hood\'da 13 kişiyi öldürenin infazının halka açık olacağını söyledi

Hegseth, Fort Hood'da 13 kişiyi öldürenin infazının halka açık olacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan'ın infazının kamuya açık olacağını duyurdu. Hegseth, bunun nedenini insanların bu tür olayların ciddi sonuçları olduğunu anlaması gerektiği şeklinde açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Fort Hood Üssü'nde saldırı gerçekleştiren Nidal Hasan adlı Amerikan askerin infazı halka açık gerçekleşecek" dedi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ameirkan basınına yaptığı açıklamada, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan hakkında soru sorulması üzerine infazın kamuoyuna açık olacağını söyleyerek, "Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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