Herkes Maduro\'nun helikopterden indikten sonra yaptığı hareketi konuşuyor

ABD askeri güçleri tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında Manhattan'daki Wall Street Helikopter Pistine getirildi.
New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından açılan narkoterörizm ve bağlantılı suçlamalar kapsamında federal mahkemede hakim karşısına çıkmak üzere New York kentine götürülen Maduro'nun helikopterden indiği sırada kısa süreliğine gökyüzüne hüzünle baktığı anlar kameraya yansıdı.
