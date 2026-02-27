Hillary Clinton, Epstein İfadesinde Suçlamaları Reddetti

(ANKARA) - ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nde Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında verdiği ifadede, Epstein ve Ghislaine Maxwell'in suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını söyledi. Clinton ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın da komite önünde ifade vermesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık altı saat süren basına kapalı ifade sürecinin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Clinton, "Suç faaliyetleri hakkında hiçbir bilgim yoktu. Epstein ile karşılaştığımı hatırlamıyorum" dedi. Clinton, eşi ve ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın da Epstein'in suçlarından haberdar olmadığına inandığını belirtti.

İfadesi sonrasında konuşan Clinton, "Onun adasına hiç gitmedim, evlerine gitmedim, ofislerine gitmedim" ifadelerini kullandı. Clinton ayrıca komiteyi, ismini vermediği "bir kamu görevlisini korumaya çalışmakla" suçladı. ABD medyasında ise bu kişinin ABD Başkanı Donald Trump olduğu belirtildi.

Kapalı oturum tartışması

Clinton'ın ifade verdiği oturum, ifadesinden bir fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine kısa süreliğine durduruldu. Clinton, "Kapalı bir oturum olacağı konusunda kurallar üzerinde anlaşmıştık ve bir üye bu kuralı ihlal etti. Bu son derece rahatsız ediciydi" dedi.

Demokratlar, soruşturmanın meşru bir denetimden ziyade Trump'ın siyasi rakiplerini hedef almak için kullanıldığını savunuyor.

Bill Clinton ifade verecek

Bill Clinton'ın da ilerleyen saatlerde komite önünde ifade vermesi planlanıyor. Clinton, 2000'li yılların başında "Clinton Vakfı'nın insani faaliyetleri kapsamında Epstein'in uçağıyla birkaç kez seyahat ettiğini" söylemiş, ancak Epstein'in Karayipler'deki özel adasına hiç gitmediğini savunmuştu.

Denetim Komitesi Başkanı James Comer, Hillary Clinton'ın ifadesinin ardından "Yarın eşi için çok sayıda sorumuz var" dedi. Comer, komitenin Trump'ı ifade vermeye çağırmasının mümkün olmadığını, çünkü görevdeki bir başkanın ifade vermeye zorlanamayacağını belirtti.

Öte yandan Denetim Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Robert Garcia, Bill Clinton'ın ifade vermesinin emsal teşkil ettiğini, Trump'ın da komite önüne çıkması gerektiğini söyledi. Garcia, "Başkan Trump'ı da komitemizin önüne getirelim ve ülke genelinde mağdurların sorduğu sorulara yanıt versin" dedi.