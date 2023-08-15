Hindistan'da Araba Şelaleye Düştü, Baba ve Kız Kurtarıldı

Hindistan'ın Araba Indore bölgesinde şelale yakınına park edilen araç suya düştü . Arabada bulunan şelaleye düştü, baba-kız etrafta piknik yapan insanlar tarafından kurtarıldı.

Polise göre araba şelalenin su birikintisine dikkatsizce park etti. Aracın bagajı güçlü bir şekilde kapatıldıktan sonra hareket etmeye başladı, bu da arabanın şelaleye düşmesine neden oldu.

Aracın şelaleye düştüğünü gören vatandaşlar koşarak araçta bulunan baba ve kızını kurtarmayı başardı.

Videoda, kırmızı araba kayalık bir yüzeye doğru gelirken görülüyor ve önce bir kez devrildikten sonra şelaleye düşüyor, bu sırada ön kapısı açılıyor ve sonra tekrar kapanıyor.

Havuzun yakınındaki bir adam, genç bir kızın çığlıkları duyulurken arabaya doğru yüzmeye başlıyor. Videoda, diğer insanların da kayalık yüzeyin kenarından aşağı inip arabaya doğru hareket ettiği görülüyor.

26 yaşındaki Sunil Mathew, "Arabanın şelaleye düştüğünü gördüm. Bir adam ve 13 yaşındaki kızı, araç kayarken bile çıkmaya çalışıyordu. Ancak ikili arabadayken araç düştü," dedi.

Mathew, hem babanın hem de kızın kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Bu arada Kırsal Bölge Polis Müdürü Sunil Mehta, olayın sürücünün dikkatsizliği nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.