Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü - Son Dakika
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Dünya

Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan\'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde demiryolu hattı döşeyen bir işçi olan Santosh Lohar, uyuduğu sırada zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Uyanır uyanmaz demir bir çubukla yılanı yakalayan Lohar, yerel inanışa göre zehiri etkisiz hale getirmek için yılanı üç kez ısırarak öldürdü. Ancak yılanı ısırmanın zehri etkisiz hale getirmediği, aksine daha fazla ısırılma riskini artırdığı bilinmektedir. Santosh'u ısıran yılanın türü ve zehirli olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

10.07.2024 16:21
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Santosh Lohar isimli adam, Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir işçi kampında uyurken zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Uykusundan uyanır uyanmaz demir bir çubukla yılanı yakalayıp üç kez ısırarak öldürdü.

YILANI ISIRARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

35 yaşındaki Santosh, demiryolu hattı döşeyen bir ekibin parçası olarak ormanlık alanda bulunuyordu ve bu tepkisinin köyünde yaygın olan bir inanca dayandığını söyledi: "Köyümde, bir yılan seni ısırırsa, zehrini etkisiz hale getirmek için onu iki kez ısırman gerektiğine inanılır." Ancak, yılanı ısırmanın zehri etkisiz hale getirmeyeceği, aksine daha fazla ısırılma riskini artıracağı biliniyor.

YILANIN TÜRÜ HENÜZ BİLİNMİYOR

Santosh'u ısıran yılanın türü ve zehirli olup olmadığı henüz doğrulanmadı. Hindistan'da 300'e yakın yılan türü bulunmakta ve bunların 60'tan fazlası zehirlidir. Bihar, yılan ısırıklarıyla en yüksek ölüm oranına sahip üç eyaletten biridir ve yılda yaklaşık 4.500 ölüm gerçekleşmektedir. Santosh'a anti-venom tedavisi uygulanmış ve ertesi gün hastaneden taburcu edilmiştir.

Bu olay, Endonezya'da bir piton tarafından yutulan bir kadının, bacaklarının yılanın ağzından dışarı çıktığını gören kocası tarafından bulunmasının ardından meydana geldi. Beş çocuk annesi Sirati, pazara gitmek için kardeşini ziyarete giderken 30 metrelik bir yılan tarafından saldırıya uğramıştı. Kocası Adiansya, izlerini takip ederek şişmiş yılanı bulmuş ve karısının bacaklarının yılanın ağzından dışarı çıktığını fark etmiştir.

Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü

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Son Dakika Dünya Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ali Yolun: Coğrafya kaderdir.O fülüt çalan Türkiye’de yaşasaydı belki siyasetçi olurdu:)) 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: 0 biraz sıkar 1 0 Yanıtla
  • Sinan Döner: Bunu nasıl kaptırdık, hayret ! :) 0 0 Yanıtla

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