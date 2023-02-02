Fotoğrafa dikkatlice bakın! Gizlenmiş leoparı kimse bulamıyor - Son Dakika
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Fotoğrafa dikkatlice bakın! Gizlenmiş leoparı kimse bulamıyor

02.02.2023 16:34
Fotoğrafa dikkatlice bakın! Gizlenmiş leoparı kimse bulamıyor

Hindistan'da çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyaya damga vurdu. Kayalarla aynı renk olan leoparı birçok kişi göremiyor. Mükemmel görüntüsüyle göz kamaştıran leoparı tek seferde görebiliyorsanız, bir şahinin keskin görüşüne sahipsiniz demektir.

Kuzey Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde Sudhir Shivaram tarafından çekilen bir fotoğraf hem gizemli detayı hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor.

GÖZLERİ İYİ OLANLAR GÖREBİLİYOR

İlk etapta kayalıkların yer aldığı bir fotoğraf olarak görülen eserde, kayaların arasında kamufle olan bir leopar yer alıyor. Ancak bu detayı birçok sosyal medya kullanıcı fark edemiyor. Sadece gözleri iyi olanlar ve dikkatli bakanlar çevresiyle kamufle olmuş bir şekilde sonraki yemeğini bekleyen leoparı görebiliyor.

"ÇEKTİĞİM YER, LEOPARLAR ARASINDA POPÜLER"

Fotoğrafı çeken sanatçı Sudhir, eserine dair ise şunları söyledi: "Kayalık arazisi nedeniyle yer, leoparlar arasında gerçekten popüler. Fotoğrafta leoparı biraz merkezden kaymış halde çektim, bu yüzden onu bulmak gerçekten zor. Onları rahatsız etmediğimiz sürece hayatımıza karışmayacaklar ve bir arada yaşayabileceğiz."

İşte o iki fotoğraf karesi;

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Yaşam, Dünya, Son Dakika

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