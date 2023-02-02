Kuzey Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde Sudhir Shivaram tarafından çekilen bir fotoğraf hem gizemli detayı hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor.
İlk etapta kayalıkların yer aldığı bir fotoğraf olarak görülen eserde, kayaların arasında kamufle olan bir leopar yer alıyor. Ancak bu detayı birçok sosyal medya kullanıcı fark edemiyor. Sadece gözleri iyi olanlar ve dikkatli bakanlar çevresiyle kamufle olmuş bir şekilde sonraki yemeğini bekleyen leoparı görebiliyor.
Fotoğrafı çeken sanatçı Sudhir, eserine dair ise şunları söyledi: "Kayalık arazisi nedeniyle yer, leoparlar arasında gerçekten popüler. Fotoğrafta leoparı biraz merkezden kaymış halde çektim, bu yüzden onu bulmak gerçekten zor. Onları rahatsız etmediğimiz sürece hayatımıza karışmayacaklar ve bir arada yaşayabileceğiz."
İşte o iki fotoğraf karesi;
Son Dakika › Dünya › Fotoğrafa dikkatlice bakın! Gizlenmiş leoparı kimse bulamıyor - Son Dakika