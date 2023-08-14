Hindistan'da çita altı yaşındaki kızı parçalayarak öldürdü

Altı yaşındaki bir kız çocuğu, Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Tirumala'da bir çita tarafından parçalanarak öldürüldü. Polis, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu kızın Nellore ilçesinden gelen ve Lord Venkateswara'nın darshan'ı için Tirumala'ya yaya olarak gelen bir kız olduğunu belirtti.

Kız çocuğu, Cuma gecesi Narasimha Swamy tapınağı yakınlarındaki Alipiri yürüyüş yolu üzerinde Tirumala'ya gelirken kayboldu. Yetkililer, Akshita adlı kurbanın Cumartesi gününün erken saatlerinde Lakshminarasimhaswamy tapınağında ölü bulunduğunu söyledi.

Kız çocuğu yaklaşık saat 19.00 civarında kayboldu ve ebeveynleri onu aramaya başladı. Onu bulamadıklarında Tirumala'daki polise kayıp raporu verdiler. Kızı bulma umuduyla halka duyuru yapıldı ve haber sosyal medyada geniş çapta yayıldı.

Polis Cuma gecesi arama yapamadı, ancak Cumartesi gününün erken saatlerinde arama yapıldı. Polis, Tirumala'ya giden yoldaki 7. kilometrede yerde kan lekeleri buldu.

Polis olay yerine vardığında, kızın cesedi postmortem için Tirupati'deki Ruia Devlet Genel Hastanesi'ne götürüldü.

Kızın Cuma gecesi bir çita tarafından saldırıya uğradığı düşünülüyor. Ancak orman yetkilileri ölenin vahşi bir ayı tarafından saldırıya uğradığını düşünüyor.

Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) Bölge Orman Memuru (DFO), "Preliminer soruşturmanın yardımıyla, kızın vahşi bir ayı saldırısında hayatını kaybettiği sonucuna vardık. Yalnız yürürken vahşi bir ayı tarafından kaçırıldığını ve yolundan sapması sonucu saldırıya uğradığını düşünüyoruz" dedi.

DFO, ayrıca güvenlik kamerası görüntüleri aracılığıyla kanıtlar bulmaya çalıştıklarını söyledi.

"Şüphelerimiz, cesedinin gönderildiği Tirupati'deki Hükümet Hastanesi'nden postmortem raporunu aldıktan sonra netleşecek," dedi.