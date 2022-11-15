Dere yatağında bulduğu yılanı boynuna dolayan sarhoş adam, yaptığına bin pişman oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Dere yatağında bulduğu yılanı boynuna dolayan sarhoş adam, yaptığına bin pişman oldu

15.11.2022 16:31

Hindistan'da çocuklarıyla dere kenarına giden adam, suyun içinde bulduğu yılanı boynuna doladı. Sarhoş olduğu belirtilen adam ölmekten son anda kurtuldu. Boynuna dolanan yılan tarafından boğulmaya başlanan adamın mücadelesi kameralara yansıdı.

Hindistan'da yaşanan olayda, sarhoş bir adamın pitonla yaşadıkları kameraya yansıdı.

CANINI ZOR KURTARDI

Fener yılanı olduğu belirlenen yılanı, boynuna dolayan Birjalal Ram isimli şahız, bir süre sonra yılan tarafından boğulmaya başlandı. Şahıs kendisini yakınlarda bulunan bir nehre atarak kurtarırken, 14 yaşındaki oğlu da yardım için babasının yanına koştu.

Dere yatağında bulduğu yılanı boynuna dolayan sarhoş adam, yaptığına bin pişman oldu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sarhoş adam 20 dakika sonunda kurtarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yetkililer ise şahsın çok şanslı olduğunu ve yılanlarla oyun oynamanın ölümcül olduğunu aktardı.

Dere yatağında bulduğu yılanı boynuna dolayan sarhoş adam, yaptığına bin pişman oldu
Dere yatağında bulduğu yılanı boynuna dolayan sarhoş adam, yaptığına bin pişman oldu
Dere yatağında bulduğu yılanı boynuna dolayan sarhoş adam, yaptığına bin pişman oldu
YORUMLAR
500

Komik - İlginç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dere yatağında bulduğu yılanı boynuna dolayan sarhoş adam, yaptığına bin pişman oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:20 2 çocuğunun babası olan yasak aşkıyla Esra Erol'da programa çıkan kadın, eşine seslendi: Çocuklarıma kimlik çıkartamadım, boşanmak istiyorum
16:13 Valerien Ismael'in yardımcısı Adam Murray, İngiltere 6. Lig ekibine imza attı
16:13 Taksim bombacısıyla telefonda görüştüğü ileri sürülen MHP'li başkandan açıklama geldi
15:58 İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaretine damga vuran an! Sandalye kırılınca yanındaki isim yere düştü
15:48 Taksim bombacısının çalıştığı atölye görüntülendi! Mahalle sakini: Saldırı sonrası görünce tüylerim diken diken oldu
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünyayı uyardı: Gıda kriziyle karşı karşıyayız
15:36 Hayko Cepkin gençlik halini paylaştı! Görenler oldukça şaşırdı.
15:23 Fatih Karagümrük adres değiştiriyor! İşte maçlarını oynayacakları yeni stat
15:03 Başkan Ali Koç, Arda Güler problemini kökünden çözüyor: Paket hazırlayacağım
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan açıklama: F16 sürecine yönelik destek devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 16:56:29. #1.13#
SON DAKİKA: Dere yatağında bulduğu yılanı boynuna dolayan sarhoş adam, yaptığına bin pişman oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement