Dere yatağında bulduğu yılanı boynuna dolayan sarhoş adam, yaptığına bin pişman oldu

İstiklal'den kaçarken elinde tuttuğu gül bir mesaj mı? Uzmanlar tek görüşte birleşti

Taksim'in acısı henüz tazeyken yapılan bu paylaşım ekipleri harekete geçirdi

Hindistan'da yaşanan olayda, sarhoş bir adamın pitonla yaşadıkları kameraya yansıdı.

CANINI ZOR KURTARDI

Fener yılanı olduğu belirlenen yılanı, boynuna dolayan Birjalal Ram isimli şahız, bir süre sonra yılan tarafından boğulmaya başlandı. Şahıs kendisini yakınlarda bulunan bir nehre atarak kurtarırken, 14 yaşındaki oğlu da yardım için babasının yanına koştu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sarhoş adam 20 dakika sonunda kurtarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yetkililer ise şahsın çok şanslı olduğunu ve yılanlarla oyun oynamanın ölümcül olduğunu aktardı.