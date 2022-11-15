Hindistan'da yaşanan olayda, sarhoş bir adamın pitonla yaşadıkları kameraya yansıdı.
Fener yılanı olduğu belirlenen yılanı, boynuna dolayan Birjalal Ram isimli şahız, bir süre sonra yılan tarafından boğulmaya başlandı. Şahıs kendisini yakınlarda bulunan bir nehre atarak kurtarırken, 14 yaşındaki oğlu da yardım için babasının yanına koştu.
Sarhoş adam 20 dakika sonunda kurtarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yetkililer ise şahsın çok şanslı olduğunu ve yılanlarla oyun oynamanın ölümcül olduğunu aktardı.
Son Dakika › Dünya › Dere yatağında bulduğu yılanı boynuna dolayan sarhoş adam, yaptığına bin pişman oldu - Son Dakika