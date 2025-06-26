HİNDİSTAN'da, düşen uçağın karakutularından verilerin güvenli şekilde çıkarılabildiği açıklandı.
Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, soruşturma ekiplerinin, 12 Haziran'da kaza yapan uçağın karakutularından 'veri çıkarma sürecini güvenli şekilde' tamamladığını ve cihazların 'bellek modülüne' erişebildiğini bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da Düşen Uçak Karakutularından Veri Çıkarıldı - Son Dakika
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