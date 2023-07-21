Hindistan'da genç kız telefon kullanımı yüzünden şelaleden atladı - Son Dakika
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Hindistan'da genç kız telefon kullanımı yüzünden şelaleden atladı

21.07.2023 15:42

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde bir genç kız, telefon kullanımı nedeniyle uyarılan anne ve babasının baskısıyla Chitrakote şelalesinden atladı. Şans eseri kız hayatta kaldı. Olay, Salı akşamı Chitrakoot Chowki bölgesinde meydana geldi. Kız, atlamadan önce turistler ve yerel halk tarafından durdurulmaya çalışıldı ancak aldırış etmedi. Polis olaya müdahale etti ve soruşturma başlattı. Chitrakote şelalesi, yerel halk ve turistler tarafından 'mini Niagara Şelalesi' olarak adlandırılıyor.

Hindistan'ın Chhattisgarh'ın Bastar bölgesinde bir genç kız anne ve babası kendisini çok telefon kullandığı için uyarınca bölgenin en yüksek şelalerinden biri olanChitrakote şelalesinden atladı.Neyse ki, kız suyun üstünde kaldığı için hayatta kaldı.

Olay, Salı akşamı Chitrakoot Chowki bölgesinde meydana geldi. NDTV'ye göre, kız şelalenin etrafında uzun süre dolaştıktan sonra atlamak için kenara ulaştı. Olay yerinde bulunan turistler ve yerel halk, kıza atlamama konusunda ısrar etti ve acele kararlar almamasını söyledi, ancak kız bu çağrılara aldırış etmedi.

Olay yerinde bulunanlar, sosyal medyada viral olan bu eylemi kaydetti. Klipte, kız şelalenin kenarında duruyor ve ardından içine atlıyor.

Jagdalpur'dan 38 km uzaklıkta, Indravati nehri üzerinde yer alan Chitrakote şelalesi, yerel halk ve turistler tarafından "mini Niagara Şelalesi" olarak adlandırılıyor.

Polis kısa sürede olay yerine ulaştı ve soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, kızın ebeveynleri tarafından cep telefonu kullanması nedeniyle azarlandığı ve bu adımı attığı belirlendi. Kızailesine teslim edildi.

Chitrakote şelalesi güzel bir manzara sunuyor ve özellikle muson mevsiminde birçok kişi için önemli bir piknik alanı olarak hizmet veriyor.

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