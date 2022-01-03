Hindistan'da çirkin olay! Müslüman kadınlar internetten "satışa çıkarıldı"

Yazılım sitesi GitHub'daki "Bulli Bai" adlı uygulama, yüzden fazla kadının fotoğraflarıyla birlikte 1 Ocak'ta yayımlandı.

Fotoğrafı kullanılan kadınlar olaya tepki gösterdi. Gazeteci İsmet Ara uygulamadan bir fotoğraf paylaşıp, "yeni yıla korku ve iğrenme duygusuyla başlamanın çok üzücü olduğunu" söyledi. Polise şikayette bulunan Ara, fotoğrafının üzerinde oynandığını bildirdi.

Bir başka gazeteci Kurretülayn Rehbar da kurbanlardan biri. Rehbar, hem kendi hem de başka kadınların fotoğrafını gördüğü için çok kötü hissettiğini ifade etti.

Popüler radyo programcısı Sayema da uygulamanın, "Hindistan'ın sorunlu adalet sisteminin bir yansıması" olduğunu savundu. Sayema, ülkenin kadınlar için gittikçe güvensiz bir hale geldiğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer taraftan GitHub uygulamayı kaldırırken, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Twitter da uygulamanın bağlantılarını paylaşan bir hesabı askıya aldı.

DAHA ÖNCE "SULLİ DEALS" VARDI

Ülkede aralarında gazeteci ve sanatçıların da olduğu 80'den fazla kadının fotoğrafı, temmuzda benzer bir uygulamada paylaşılmıştı. "Sulli Deals" adlı uygulama tepkiler üzerine kaldırılmış ve polis konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Öte yandan şimdiye kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı.

OKULDA BAŞÖRTÜSÜ SORUNU

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi'deki bir lisedeyse başörtüsü takan 6 öğrencinin derse girmesine izin verilmedi. Öğrenciler, müdürün kendilerini engellediğini söyledi: Başörtüsü takmaya başlamadan önce her şey yolundaydı. Fakat şimdi bu şekilde ayrımcılığa maruz kalıyoruz ve sınıfa giremiyoruz. Kızlar ayrıca Urduca, Arapça ve Pira (bölgedeki Müslümanların konuştuğu bir dil) dillerinin konuşulmasına izin verilmediğini öne sürdü. Okul müdürü Rudra Gowda, öğrencilerin okul binasında başörtüsü takabileceğini ancak sınıfta buna izin verilmediğini söyledi. Gowad sınıflarda bir örnek olma kuralını gerekçe gösterdi. Okul yönetimi, velilerle yakın zamanda görüşüleceğini açıkladı.