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Hindistan'da Müslüman kadınları internetten satışa koyarak taciz eden uygulama kaldırıldı - Son Dakika
BBC

Hindistan'da Müslüman kadınları internetten satışa koyarak taciz eden uygulama kaldırıldı

03.01.2022 23:48
Hindistan'da Müslüman kadınları internetten satışa koyarak taciz eden uygulama kaldırıldı

Hindistan'da Müslüman kadınları 'açık artırma ile satan' bilgisayar uygulaması kaldırıldı.

Hindistan'da 'satılık' diye 100'den fazla Müslüman kadının fotoğraflarını yayınlayan bir bilgisayar uygulaması web platformundan kaldırıldı.

Bilgisayar uygulamasının fotoğraflarını yayınladığı kadınlar iki eyalette Hint polisine başvuruda bulunarak, Bulli Bai adındaki uygulamayı geliştirenlerle, görüntü ve içerik paylaşımında kullanılan Twitter etiketlerini şikayet etti.

Bunun üzerine GitHub adındaki web platformu uygulamayı kaldırdı.

Hindistan'da Müslüman kadınlar ikinci internet üzerinden 'açık artırma ile satışa sunularak' taciz ediliyor.

Temmuz ayında 'Sulli Fırsatları' adındaki bir web sitesi ve bilgisayar uygulaması, 80'den fazla Müslüman kadının internete kendilerinin yükledikleri fotoğrafları kullanarak profiller oluşturmuş ve kadınları "günün fırsatı" olarak satışa sunmuştu.

Her iki seferde de gerçek bir satış işlemi yoktu. Amaç sadece özel fotoğraflarını yayınlayarak, Müslüman kadınları taciz etmekti.

Sulli, Hint argosunda sağ görüşlü trollerin Müslüman kadınlara taktığı isim. Aynı şekilde 'bulli' kelimesi de aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılıyor.

Adı ve fotoğrafları Bulli Bai uygulamasına konulan gazeteci Ismat Asra, hafta sonunda Delhi polisine din temelinde düşmanlığı teşvik ve cinsel taciz suçlamasıyla şikayette bulundu.

Mumbai polisi de Bulli Bai listesinde yer alan bir başka kadının şikayeti üzerine bazı Twitter etiketleri ve uygulamayı geliştirenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bulli Bai listesinde gazeteciler, aktivistler, ödüllü bir film yıldızı ve hatta 2016 yılında kaybolan bir üniversite öğrencisinin annesi de bulunuyordu.

İsimleri ve fotoğrafları Bulli Bai uygulamasında yayınlanan birçok kadın hafta sonunda Twitter hesaplarından ne kadar dehşete uğradıklarını ifade eden mesajlar yayınladı.

'Sulli Fırsatları' davasında ise aradan yaklaşık altı ay geçmesine rağmen bir tutuklama yapılmadı.

Gazeteci Ismat Asra, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada soruşturmada ilerleme kaydedilmediğini, bunun da düş kırıklığına yol açtığını söyledi.

Asra, şikayetinde, "Böyle nefret körükleyenlerin, herhangi bir yaptırım korkusu olmaksızın Müslüman kadınları hedef almaya devam etmelerinin cezasız kalması gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.

Hindistan Enformasyon ve Teknoloji Bakanı Ashwini Vaishnaw, GitHub platformunun söz konusu uygulamayı yükleyen kullanıcıyı bloke ettiğini ve polisin soruşturma için siber kuruluşlarla işbirliği yaptığını söyledi.

Shiv Sena partisi milletvekillerinden Priyanka Chaturvedi de cevaben "bloke etmenin ötesinde, suçluların cezalandırılması da önemli" diyerek, yeni uygulamanın Sulli Fırsatları sitesini yapanlar henüz cezalandırılmadığı için çıktığını kaydetti.

Müslüman kadınlara taciz

Uluslararası Af Örgütü, 2018 tarihli raporunda Hindistan'da bir kadın ne kadar sesini çıkarırsa, tacize uğrama olasılığının da o kadar arttığını, söz konusu kadın dini azınlıklardan veya kast sistemine göre düşük kastlardan geliyorsa, durumun daha da olduğunu belirtmişti.

Hindistan'da son yıllarda Müslüman kadınlara yönelik tacizin daha da arttığı bildiriliyor.

Geçen yıl 'Sulli Fırsatları' haberi yayınlandığı sırada BBC'ye konuşan Af Örgütü raporu yazarı Nazia Erum, "Bu planlı saldırı, İslamofobiye karşı konuşan eğitimli kadınların elinden mikrofonu alma girişimi" demişti.

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Bilgisayar, Müslüman, Taciz, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Müslüman kadınları internetten satışa koyarak taciz eden uygulama kaldırıldı - Son Dakika Dünya

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