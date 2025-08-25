Hindistan'da muson yağmurları can aldı: 303 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Hindistan'da muson yağmurları can aldı: 303 ölü

Haberin Videosunu İzleyin
Hindistan\'da muson yağmurları can aldı: 303 ölü
25.08.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hindistan\'da muson yağmurları can aldı: 303 ölü
Haber Videosu

Himachal Pradesh'te muson yağmurları sonucu 303 kişi hayatını kaybetti, bölgede sel ve heyelanlar etkili.

Hindistan'ın kuzeyindeki dağlık Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle 303 kişi yaşamını yitirdi. Himachal Pradesh Eyalet Afet Yönetimi Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 20 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları, heyelanlar ve diğer yağmur kaynaklı olaylarda 155 kişinin, yoğun yağışlar sırasında meydana gelen trafik kazalarında ise 148 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

MUSON YAĞMURLARI ETKİLİ OLDU

Son 2 ayda muson yağmurlarının eyalette geniş çaplı yıkıma neden olduğu belirtilirken, en çok etkilenen bölgelerin Mandi ve Kangra olduğu kaydedildi. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayanlara dikkatli olmaları, gereksiz seyahatlerden kaçınmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

Hindistan, trafik, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da muson yağmurları can aldı: 303 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası
Mardin’de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi Mardin'de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi
İlçenin içme suyu hattına bir haftada ikinci saldırı İlçenin içme suyu hattına bir haftada ikinci saldırı
Kırşehir’de bıçaklı kavga 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kırşehir'de bıçaklı kavga! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yabancı hakem geliyor mu TFF’den kesin karar Yabancı hakem geliyor mu? TFF'den kesin karar
Galatasaray’da Singo sesleri arttı Menajeriyle İstanbul’da görüşüldü Galatasaray'da Singo sesleri arttı! Menajeriyle İstanbul'da görüşüldü
Rusya’da Nükleer Güç Santrali’nde yangın çıktı Rusya'da Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktı
Kuzey Tunçelli bir kez daha Dünya Şampiyonu Kuzey Tunçelli bir kez daha Dünya Şampiyonu
12 Dev Adam’ın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
Diyarbakır’da iki araç kafa kafaya çarpıştı 6 yaralı Diyarbakır'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 6 yaralı
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu

14:51
İsrail, Türkiye’nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı’yı canlandırma yönünde önemli bir adım
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım
15:17
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 16:01:11. #7.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da muson yağmurları can aldı: 303 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.