Hindistan'da Öğretmen, Kız Öğrenciyi Taciz Etti, Vatandaşlar Linç Etti - Son Dakika

Hindistan'da Öğretmen, Kız Öğrenciyi Taciz Etti, Vatandaşlar Linç Etti

Hindistan\'da Öğretmen, Kız Öğrenciyi Taciz Etti, Vatandaşlar Linç Etti
Son Güncelleme: 15.09.2023 11:24

Hindistan'ın Shailendra Pandey isimli erkek öğretmen, üniversite sınavına hazırlanan bir kız öğrenciyi ders çalışma bahanesiyle bir kafeye çağırarak taciz etti. Vatandaşlar tarafından yakalanan Pandey, dövülerek soyuldu ve polis merkezine götürüldü. Olayın ardından açılan soruşturmada, öğretmenin arkadaşı Vivek Paul'un da genç kızı tehdit ettiği ortaya çıktı. Tacizci öğretmen ve tehdit eden arkadaşı hakkında soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Shailendra Pandey isimli erkek öğretmen üniversite sınavına hazırlanan kız öğrenciyi ders çalışma bahanesi ile bir kafeye çağırdı.

Pandey'in kız öğrenciyi taciz ettiğini gören vatandaşlar,Pandey'i dövdükten sonra tamamen çıplak bir şekilde soyarak polis merkezine götürdü.

Olay ile ilgili açılan soruşturmada tacizci öğretmenin diğer arkadaşı Vivek Paul'un hakkında da genç kızı tacizi kimseye anlatması halinde bedelini ağır ödeyeceğini söyleyerek tehdit ettiği gerekçesi ile soruşturma açıldı.

Khargone kökenli öğrenci, şikayetinde Vivek'in onu salı günü çalışma bahanesiyle bir kafeye çağırdığını ve önünde 'ayıp bir davranışta' bulunduğunu ve buna itiraz ettiğini belirtti. Daha sonra diğer öğretmen Shailendra, bu durumu herhangi birine açıklarsa ciddi sonuçlar tehdit etti.

Tukoganj polis istasyonu yetkilisi Jitendra Singh Yadav bu gerçeği doğruladı.

Kız, aynı şeyi ailesine bildirmek için odasına geldi. Bundan sonra bir grup insan öğretmenlerden birini dövdü ve soydu. Tukoganj polis istasyonu sorumlusu Jitendra Singh Yadav, öğretmeni soyup döven kişilerin de polis tarafından tespit edildiğini söyledi. Öğretmenin şikayeti üzerine insanlara karşı da işlem yapılacak. Polis, Vivek'in kızı bölgedeki bir kafeye çağırdığını ve Shailendra'nın telefonla tehdit ettiğini söyledi.

Enstitünün sözcüsü, böyle faaliyetlere sıfır tolerans politikaları olduğunu ve hatayı kabul etmiş çalışanına karşı sert önlemler aldıklarını ve hizmetten çıkardıklarını belirten bir açıklama yayınladı. Sorumlu bir kurum olarak, yetkililerle tamamen iş birliği yaptıklarını belirtti.

Abdullah Teymur
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SON DAKİKA: Hindistan'da Öğretmen, Kız Öğrenciyi Taciz Etti, Vatandaşlar Linç Etti - Son Dakika
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