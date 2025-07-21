Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve bu afetlerin neden olduğu trafik kazalarında 125 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan Eyalet Afet Yönetim Merkezi'nden (SDMA) yapılan açıklamada, Himaçal Pradeş eyaletinde muson yağışlarının neden olduğu sel, heyelan ve ani sağanaklar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 125'e çıktığı bildirildi. Yağışların altyapıya da zarar verdiği ve 468 otoyolun kapandığı kaydedilen açıklamada, su şebekelerinde kesinti yaşandığı aktarıldı.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da Sel Felaketi: 125 Ölü - Son Dakika
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