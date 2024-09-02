Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Hindistan'ın Telangana ve Andhra Pradesh eyaletleri iki gün süren şiddetli yağışlardan etkilendi. 20 can kaybı, yaygın sel ve su baskınları yaşandı. Ulaşım aksadı, Vijayawada en çok zarar gördü. Haydarabad'da okullar kapandı, evden çalışma teşvik edildi. Başbakan Modi ve Bakan Shah destek sözü verdi. Andhra Pradesh'te 9 ölü, 1 kayıp var. Başbakan Naidu sel bölgelerini ziyaret edip yardım dağıttı.

02.09.2024 09:54  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Telangana ve Andhra Pradesh eyaletleri iki gün süren şiddetli yağışlardan etkilendi. 20 can kaybı, yaygın sel ve su baskınları yaşandı. Ulaşım aksadı, Vijayawada en çok zarar gördü. Haydarabad'da okullar kapandı, evden çalışma teşvik edildi. Başbakan Modi ve Bakan Shah destek sözü verdi. Andhra Pradesh'te 9 ölü, 1 kayıp var. Başbakan Naidu sel bölgelerini ziyaret edip yardım dağıttı.

Güney Merkez Demiryolları, güvenlik nedeniyle 140'tan fazla tren seferini iptal etti, 97 seferin rotasını değiştirdi. Binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. Yetkililerin hızlı müdahalesiyle bu yolculara yiyecek ve içecek sağlandı. Ayrıca alternatif ulaşım imkanları sunuldu.

Meteoroloji uzmanları, bölgede oluşan alçak basınç sisteminin bu şiddetli yağışlara neden olduğunu açıkladı. Önümüzdeki günlerde hava durumunun iyileşmesi bekleniyor, ancak yetkililer halkı tetikte olmaya çağırıyor.

Afet yönetimi ekipleri, sel sularının çekilmesiyle birlikte hasar tespit çalışmalarına başladı. Altyapı hasarlarının onarımı ve temizlik çalışmaları için geniş çaplı bir operasyon planlanıyor. Eyalet yönetimleri, afetzedelere barınma ve gıda yardımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hindistan'da şiddetli yağışlardan sonra meydana sellerde 20 kişi hayatını kaybetti
Hindistan\'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Haydarabad, Hindistan, Dünya, Doğal Afetler, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
21:09 Miami’de hayatını kaybeden Ahu Tuğba Türkiye’ye getirilecek mi İlk adım atıldı Miami'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba Türkiye'ye getirilecek mi? İlk adım atıldı
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 10:06:32. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement